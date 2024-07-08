مبادرة للإكرام في تعظيم البيت الحرام

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أولى المبادرات الدينية بعنوان «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»، وفق خطة موسم العمرة لعام 1446. وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المبادرة تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية والتاريخية والعلمية والإرشادية عن البيت الحرام، وسبل تقديسه وإكرامه وتعظيمه بالعبادة والطواف والغسل والكسوة والتطهير، حسًا ومعنى؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين، والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمين باستثمار التقنية، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي.



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