شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد حرصها على عودة الأمن والاستقرار في السودان والان نبدء بالتفاصيل



ونقل معاليه لسيادته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير وقف إطلاق النار وأكد الخريجي حرصْ قيادة المملكة ـ أيدها الله ـ على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وما يتطلبه ذلك من تهدئة وتغليبٍ للحكمة وضبط النفس، والحرص على استئناف المفاوضات وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.

كما أكد نائب وزير الخارجية لرئيس مجلس السيادة في السودان ترحيب المملكة ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وللجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، التي من شأن تضافرها الدفع نحو استكمال ما تم التوصل إليه في "جدة 1 ، وجدة 2". الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الشقيقة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، في بورتسودان، اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.ونقل معاليه لسيادته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله ـ.وأكد الخريجي حرصْ قيادة المملكة ـ أيدها الله ـ على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وما يتطلبه ذلك من تهدئة وتغليبٍ للحكمة وضبط النفس، والحرص على استئناف المفاوضات وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.كما أكد نائب وزير الخارجية لرئيس مجلس السيادة في السودان ترحيب المملكة ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وللجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، التي من شأن تضافرها الدفع نحو استكمال ما تم التوصل إليه في "جدة 1 ، وجدة 2".