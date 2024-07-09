شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إحباط عمليتي تهريب في القصيم والحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، ومواطن بمنطقة القصيم، لترويجهم 5,429 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

كما ألقت القبض على مواطن في منطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.