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اعرف موقف الدمام.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تصدرت الأحساء قائمة أعلى الأماكن في درجات الحرارة بالمملكة يوم الاثنين، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، فقد سجلت الأحساء 47 درجة مئوية.
وجاءت القيصومة في المرتبة الثانية مسجلة 46 درجة مئوية، ثم الدمام بـ45 درجة.
وبـ44 درجة، جاءت كل من وادي الدواسر وشرورة في المرتبة الرابعة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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