شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موقف الدمام.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت الأحساء قائمة أعلى الأماكن في درجات الحرارة بالمملكة يوم الاثنين، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، فقد سجلت الأحساء 47 درجة مئوية.

وجاءت القيصومة في المرتبة الثانية مسجلة 46 درجة مئوية، ثم الدمام بـ45 درجة.

وبـ44 درجة، جاءت كل من وادي الدواسر وشرورة في المرتبة الرابعة.