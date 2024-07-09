شكرا لمتابعة خبر عن تعليق يزيد الراجحي على سر انخفاض أسعار منتجاته عن السوق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الأعمال وبطل الراليات يزيد الراجحي عن سر انخفاض أسعار منتجاته عن منافسيه ، لافتاً إلى أن جودة منتجاته دائماً عالية .

وقال الراجحي خلال مقطع فيديو متداول : ” الهدف إننا نبيع كميات أكثر بسعر أقل ، ولكن إحنا نستهدف شرائح كبيرة من العملاء ، فتقدر تحصل على منتجاتنا بأسعار مخفضة وبجودة جداً عالية ” .

وبسؤاله عن الهدف من شركاته هل هو تجاري أم شئ آخر ، أجاب : ” هذي شركات تجارية إذا ما حققت أرباح بنسكها وبنخسر ، ولكن هدفي تجاري بمنطق مع العملاء ، لأن في ترابط بينا ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير ، مشيدين بطريقة تفكير الراجحي ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” نحمد الله إن عندنا ناس زي كذا ، شغالين بذمة وضمير ويبحثون للأشياء المناسبة للعميل” ، وقال آخر : “والله جوابه منطقي ” .