شكرا لمتابعة خبر عن ولادات جديدة لظباء الإدمي في محمية جزر فرسان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محمية جزر والتي تقع في القسم الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر ، ولادات جديدة لظباء “الإدمي” الفرساني .

ويأتي ذلك ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية .

وأفاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بأن ظباء تزين الفرساني تزين المحمية ، حيث نشر القائمون على محمية جزر فرسان مقطع فيديو للمولود الجديد .

وفي وقت سابق ، سجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” في عام 2021م محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي كأول محمية في المملكة تنضم للبرنامج .

وتتميز محمية جزر فرسان وجود الظبي الإدمي الفرساني المتوطن بها، بالإضافة إلى النمس أبيض الذنب، والعقاب النساري، والبجع الرمادي، ومن أهم الأشجار فيها السمر والبلسم والسدر والأراك، إلى جانب أشجار الشورة والقندل .