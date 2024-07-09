شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية في الباحة.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن، والقرى, والمندق, والمراكز التابعة لها.كما شملت العديد من متنزهاتها، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.