شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العاصفة بيريل.. القنصلية السعودية تطالب المواطنين في تكساس بالحيطة والحذر/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

إلغاء شركات الطيران

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الدمام - شريف احمد - طالبت القنصلية العامة السعودية في هيوستن جميع المواطنين في ولاية تكساس بتوخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة "بيريل"، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الحاجة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ.وأوضح المركز القومي للأعاصير في أمريكا، أن العاصفة القوية "بيريل" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون، محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.وألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة يوم الاثنين عقب اشتداد قوة العاصفة وتحولها إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس.ووفقًا لبيانات "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران، فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة 6:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.