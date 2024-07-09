شكرا لمتابعة خبر عن محام يوضح حقوقك عند تضرر سيارتك من مشاكل الطرق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح ‏متعب العريفي محامي ومستشار قانوني دولي حقوق الشخص الذي تتضرر سيارته من مشاكل الطرق

وقال العريفي :” حق الشخص المتضرر سيارته يتوقف على تقرير المرور الذي يرفعه ويوضح هل التضرر الذي حدث نتيجة لمشاكل الطرق أو خطأ من الشخص ”

وأضاف” إذا كانت تلفيات المركبة ١٠٠٪؜ أو ٧٥٪؜ ، على صاحب المركبة المتابعة مع المرور والمرور يرفعها للجهة المسؤولة ، والجهة المسؤولة تقوم بمخاطبة المقاول أو صاحب المشروع إذا كان الخطأ منه ”