شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. ارتفاع درجات الحرارة مع أتربة مثارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة في منطقة الرياض، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر. أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.