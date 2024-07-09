شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثة كويتية إدعى زوجها تركها في دورة مياه بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت السلطات الأمنية بالمملكة، العثور على جثة سيدة كويتية، بعد أن إدعى زوجها تركها في إحدى دورات المياه بالمملكة.

ووفقًا لحساب المجلس على منصة إكس، فقد أشار أن زوج السيدة قام بقتلها ورميها في البر، حيث عثر عليها في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، فيما لم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب وراء الجريمة.

وكان زوج السيدة المقتولة قد ادعى أنه ترك زوجته في إحدى دورات المياه بالمملكة، حيث تركه بعد خلافات بينهما وغادر مع ابنه، وذلك حسب ما قاله للسلطات الكويتية التي استجوبته، بعد أن رفع أهل الزوجة قضية ضده.

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