شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة على المنشآت التجارية خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة تنفيذ أكثر من 12 ألف جولة رقابية خلال شهر يونيو، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.

وخلال الشهر الماضي جرى زيارة 10,632 منشأة صحية و1,503 منشآت تجارية، وأغلقت 116 منشأة مخالفة.



ونتج عن الجولات الرقابية تسجيل 18,346 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

