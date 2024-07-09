شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. تفاصيل برنامج "الملك سلمان للإغاثة" التطوعي للاجئين السوريين والان نبدء بالتفاصيل

دورات تدريبية

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج التطوعي السابع والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بمشاركة 23 متطوعًا.وجرى خلال البرنامج تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات البصريات والجلدية والعلاج الطبيعي والدعم النفسي والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة وطب الألم.إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في أساسيات التمديدات الكهربائية و الصحية والخياطة والتطريز والنجارة والديكور استفاد منه 1.400 فرد.كما جرى تقديم دورات تدريبية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة لقدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم في مجال تحكيم كرة القدم، استفاد منها 24 فردًا، بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي لكرة القدم للفئات السنية.وتأتي هذه الجهود الإنسانية امتدادًا للبرامج التطوعية التي تنظمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.