شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه الأماكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مناطق المملكة، أن يتأثر القطاع الغربي والجنوب الغربي من المملكة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، ويصل إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.