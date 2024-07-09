لائحة لنظم الترميز والتصنيف الطبي

أصدر المجلس الصحي السعودي لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي، لتطبيق نظام الترميز بالشكل الأمثل في القطاع الصحي والتأميني في المملكة، وذلك من خلال حصر جميع المنشآت الصحية والمنشآت ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توافرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيقه، وكذلك اعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة، وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، بالإضافة إلى اعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام في القطاعات الصحية.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية، وليد بن خالد الباهلي، أن اللائحة التنظيمية للترميز الطبي تأتي لتنظيم عمليات ترميز وتصنيف البيانات الطبية، واعتماد توحيد المعايير الخاصة بإصدار وتجديد ترخيص الترميز الطبي، والربط بالملف الصحي الموحد «نفيس»، حيث تُعد اللائحة الإطار التنظيمي لتطبيقه في المملكة، وسينعكس أثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك سيكون لها أثر على النظام الصحي من خلال دعم التخطيط الصحي والتحول الرقمي، والدراسات والإحصاءات والأبحاث والابتكار، وتتبع الأمراض وأسباب الوفاة.

يأتي ذلك ضمن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المجلس الصحي السعودي، لتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي، إذ يعمل الترميز الطبي على تحويل الأسماء أو المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو الطبية التي يخضع لها المرضى إلى رموز رقمية وحرفية عن طريق مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قِبل المرمز الطبي المؤهل الذي يستخدم الرموز الطبية في توثيق تشخيصات المرضى وعلاجهم.