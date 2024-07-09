شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة بهيوستن تهيب المواطنين بتوخي الحذر من العاصفة بيريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت القنصلية العامة السعودية في هيوستن جميع المواطنين المتواجدين في ولاية تكساس بتوخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة “بيريل” ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الحاجة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ.

وأوضح المركز القومي للأعاصير في أمريكا، أن العاصفة القوية “بيريل” تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستون، محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلو متراً في الساعة.

بدورها، ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة (الاثنين) عقب اشتداد قوة العاصفة وتحولها إلى إعصار مع اقترابها من ساحل “تكساس”.

ووفقاً لبيانات “فلايت أوير” لتتبع حركة الطيران؛ فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة 6:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.