شكرا لمتابعة خبر عن ما أشهر النجوم الحسابية عند العرب ؟ الزعاق يُجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن أشهر النجوم الحسابية عند العرب القدماء .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” إن نجم الثريا هو أشهر النجوم الحسابية ، فعن طريقه يعرفون بداية وشدة ونهاية الحر والبرد ، فإذا تم مشادتها قبيل شروق الشمس شرقاً فذلك دليل على بداية الحر مربعانية القيظ ” .

وأضاف : وإذا شاهدوها قبيل شروق الشمس فوق الرأس دليل على شدة الحر أي جمرة القيظ ، وإذا شوهدت قبيل شروق الشمس غرباً دليل على نهاية الحر موسم مرخيات القلايد .

كما أشار إلى أن القمر والثريا من متلازمات الحساب عند العامة، فحال وقع القمر بجانب الثريا في الليالي الفردية قالوا بأن القمر قارن الثريا التي نشاهدها سبعة نجوم .

واختتم حديثه : ” بأن العرب سبقوا العلم الحديث بمعرفة الثريا ، مؤكداً بأن اسمها مأخوذ من كلمة “الثراء” والتي تعني الغناء الفاحش والتي تدل على أنها غنية بملايين النجوم”