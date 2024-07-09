شكرا لقرائتكم خبر عن 18658 قضية خطأ طبي في المملكة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الرياض تتصدر

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة عن عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية إلى 18658 قضية خلال عام 2023. وشملت هذه القضايا 10960 قضية مرحلة و7698 قضية جديدة.وأشار التقرير السنوي للوزارة إلى أن 27 هيئة صحية شرعية في مختلف مناطق المملكة أصدرت 3246 قرارًا بشأن هذه القضايا. كما تم ترحيل 15402 قضية للعام الحالي 2024.تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد القضايا المرحلة والجديدة بواقع 5445 قضية منها «2878» قضية مرحلة، و«2567» قضية جديدة، تلتها الشرقية ثانيا بـ «3401» قضية منها «2248» قضية مرحلة، و«1153» قضية جديدة، وحلت جدة ثالثا بـ «2471» قضية، منها «1707» قضايا مرحلة و«764» قضية جديدة، وعسير رابعا بـ «2033» قضية منها «1343» قضية مرحلة، و«690» قضية جديدة، والقصيم خامسا بـ «1462» قضية منها «945» قضية مرحلة، و«517» قضية جديدة.وفيما يتعلق بعدد القرارات الصادرة، أصدرت وزارة الصحة 3246 قرارًا بشأن قضايا الأخطاء الطبية العام الماضي. تصدرت الرياض القائمة ب 691 قرارًا، تليها الشرقية بـ 352 قرارًا، ثم جدة بـ 322 قرارًا، وعسير بـ 315 قرارًا، والمدينة المنورة ب 311 قرارًا.وبالنسبة للقضايا المرحلة للعام الحالي 2024، حافظت الرياض على صدارتها بـ 4754 قضية مرحلة، تليها المنطقة الشرقية بـ 3049 قضية، ثم جدة بـ 2149 قضية، وعسير بـ 1718 قضية، والقصيم بـ 1267 قضية.