شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تضبط 5 أشخاص و3 بنادق صيد بحري لارتكاب مخالفة زراعة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

رصد وضبط المخالفات

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الدمام - شريف احمد - قامت فرق الرقابة بوحدة الثروة السمكية في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، من مباشرة بلاغ ضبط 5 مخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع مركز حرس حدود بأبحر، ومركز حرس الحدود بخليج سلمان بمحافظة جدة.وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بأبحر عن ضبط مخالفيين لنظام الزراعة وتمت مصادرة بندقيتن صيد بحري ممنوعتين، وورد بلاغ آخر من مركز حرس حدود بخليج سلمان بمحافظة جدة يفيد باستخدام بندقية صيد محظورة ومشك مع متنزهين مخالفين بذلك نظام الزراعة، لافتاً إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.من جانبه أكد المهندس "أحمد الحارثي" مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشدداً على اهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، واستمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظاً على الثروات المائية الحية.