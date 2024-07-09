شكرا لمتابعة خبر عن نائب عسير يلتقي بمديري معهد الادارة والهلال الاحمر بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، في مكتبه بديون إمارة المنطقة ، اليوم مدير عام معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير سعد بن عبود القحطاني الذي قدم لمحة عن مهام وأعمال المعهد في المنطقة.

وقدّم القحطاني أبرز إنجازات المعهد لهذا العام 2024 ومنها تدريب أكثر من 270 ألف متدرب ومتدربة، وتدريب نحو 4000 قيادي، وتقديم 38 استشارة، وإنجاز 7 إصدارات علمية والانتهاء من مبادرتي البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد والتي من مخرجاتها منصة إثرائي، مقدمًا الشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم الكبير الذي يلقاه المعهد من مقام إمارة المنطقة في جميع المجالات.

ومن جانب آخر، التقى سمو نائب أمير منطقة عسير، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، محمد عبدالله الشهري، حيث اطلع سموه على أبرز مهام وإنجازات الفرع بالمنطقة.

وقدّم الشهري شرحًا عن البرامج التدريبية المنفذة بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع الهيئة خلال العام الجاري ، حيث نفذ الفرع 251 برنامجًا استفاد منها أكثر من 8 آلاف مستفيد ومستفيدة ، كذلك بلغت البرامج التطوعية 1872 فرصة شارك فيها 8195 متطوعًا ومتطوعة ، مضيفًا أن الفرع أعد خطة متكاملة للمشاركة في فعاليات موسم صيف عسير 2024م تحت شعار ” جاهزون لنحييها” تشمل 3 مسارات هي التدريب التوعوي (أسعف بوعي) و (تطوعنا يهول) و ( قريبون منكم) والتي سيتم تنفيذها في المواقع السياحية بالمنطقة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بتحقيق الهلال الأحمر بمنطقة عسير مراكز متقدمة في تجربة المستفيد ، وأفضل أداء في تجربة الزائر السري للعام 2023 على مستوى المناطق .