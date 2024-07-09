شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تشارك في تنفيذ مبادرة إعاقة بلا قيود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضمن جهود أمانة محافظة جدة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية شاركت الأمانة في تنفيذ مبادرة “إعاقة بلا قيود” بممشى “اليمامة” و”الرحاب” والتي تهدف لنشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع مع تجربة العقبات التي تواجه هذه الفئة، وتذليل كافة الصعوبات وتمكينهم من القيام بدورهم في المجتمع.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بالأمانة م. هتان بن هاشم حموده أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات “جدة همم” لذوي الإعاقة والتي اطلقتها الأمانة مطلع العام الحالي 2024م، لضمان تسهيل وصول هذه الفئة إلى المباني والمرافق السياحية والخدمية والمواصلات وغيرها، وبأقصى قدر من الاستقلالية، انطلاقاً من حقهم في التمتع والاستفادة من هذه التسهيلات والخدمات، أسوة ببقية أفراد المجتمع.

وأضاف م. حموده أن المبادرة نفذت بمشاركة فريق “إرادة العطاء التطوعي” والتي شملت “تجربة الكراسي المتحركة” وصعود المنحدرات لمعايشة التحديات التي تواجهه هذه الفئة ، مشيراً إلى الأمانة تسعى من خلال استراتيجية الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في تنفيذ ودعم المبادرات ، لتكون مدينة جدة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2030 بمشاركة كافة الجهات المعنية في مجال تمكين ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجابياً على الأشخاص من هذه الفئة، كونها تيسر لهم سبل التنقل والعيش والتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية، في ظل بيئة صديقة لهم وخالية من المعيقات.