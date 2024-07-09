شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن إعفاء أبناء هذه الجنسية من رسوم المرافقين والسماح لهم بالعمل بدون كفيل والان مع التفاصيل الكاملة

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رسوم المرافقين، تعد من أبرز الأشياء التي تشغل بال المقيمين في السعودية خصوصاً بعد القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة فيما يخص الوافدين وتعديل قوانين العمل، ومن ذلك رسوم المرافقين ونظام الكفالة، وقد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن إعلان الجوازات السعودية قرار جديد بإعفاء المقيمين من أبناء إحدى الجنسيات العربية من رسوم المرافقين والسماح لهم بالعمل بدون كفيل ابتدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم حقيقة ذلك الإعلان والفئات التي تم إعفائها من رسوم المرافقين.

الجوازات السعودية تعلن إعفاء أبناء هذه الجنسية من رسوم المرافقين

شهدت الساعات الماضية تداول أخبار تتحدث عن إعلان المديرية العامة للجوازات السعودية، إعفاء أبناء الجنسية اليمنية من رسوم المرافقين والسماح لهم بالعمل بدون كفيل، وبعد التداول الواسع لهذا الخبر، قام محرر موقع “بوابة الخليج” بالتأكد من صحته، فتبين أنه مجرد إشاعة ولم يتم الإعلان عنه رسمياً في الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات السعودية، او عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، وفي حال تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي سوف نوافيكم بذلك عبر موقع بوابة الخليج.

ورسوم المرافقين هي عبارة عن مبلغ مالي يدفعه المقيم في السعودية عن افراد أسرته المقيمين معه في المملكة، وهي رسوم قانونية تبلغ قيمتها 400 ريال سعودي يتم دفعها شهرياً على كل فرد.



الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية 1445



أكدت الجوازات السعودية إعفاء بعض الفئات من المغتربين من رسوم المرافقين، وذلك وفق شروط وضوابط معينة بالإضافة، حيث حددت نوع الفئات التي ينطبق عليها هذا القرار، موضحةً أن هذا الإعفاء لا يشمل كافة الفئات من الوافدين في المملكة العربية السعودية، ولكن يشمل فئات معينة فقط، وهي كالتالي:

• الزوجة الأولى للشخص الوافد المقيم في المملكة.

• الأبناء الذكور الذين لم يتجاوز أعمارهم 18 عاما.

• المرأة في أي عمر في حال لم تكن متزوجة.

• المقيمين أصحاب المهن الخاصة بالعمالة المنزلية.

• أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي.

• أصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يتجاوز عددهم نحو اربعه أفراد فقط.

• المقيمين في السعودية من جنسيات تتبع دول المجلس التعاون الخليجي.



طريقة تسديد رسوم المرافقين في السعودية

أتاحت الجهات الرسمية في السعودية إمكانية تسديد رسوم المرافقين بشكل إلكتروني، دون الحاجة لزيارة أي مرفق حكومي، وذلك وفق الخطوات التالية:

• التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي.

• اختر من القائمة الأساسية على الشاشة خدمة المدفوعات، ثم النقر على خانة المدفوعات الحكومية، واختيار خانة خدمات المقيمين.

• الضغط على كلمة الدفع.

• اختر الدفع المطلوب عن طريق الضغط فوق دفع رسوم المرافقين.

• ادخل رقم الإقامة الذي يتبع المستخدم، ثم قم بإضافة رقم السداد.

• أما إذا كان المستخدم له اكثر من حساب في البنك فعليه أن يختار الحساب المطلوب ويسدد الرسوم.

• يجب مراجعة جميع البيانات والمعلومات والتأكد من صحتها.

• قم بالضغط على كلمة إتمام السداد سوف.

• تشاهد أمامك على الشاشة رسالة تؤكد إتمام عملية الدفع.

• كما يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية من خلال منصة أبشر من هنا.

