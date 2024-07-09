شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالصور: مواطن سعودي أحضر ذبائح لمطبخ في عفيف لتجهيز وليمة لضيوفه.. وعند استلام الطعام كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل الكاملة
أفسد أحد المطابخ بمحافظة عفيف لحوم وليمة مواطن مكونة من ثلاثة أغنام وحاشٍ، وظهور روائح كريهة منها.
وبدأت القصة وفقا لموقع سبق، عندما أحضر مواطن للمطبخ (الذبائح والحاشي) لتجهيزها يوم المناسبة للغداء والعشاء، وحين الموعد قام باستلام المخصص للغداء، وبعد فتحه أمام الضيوف ظهرت منه رائحة كريهة للغاية .
وبعد التقصي اتضح أن المطبخ خزن الذبائح مبكرًا في ثلاجات غير ملائمة؛ مما أدى إلى تعفنها وفسادها .
وعرض مدير المطبخ على المواطن مبلغ مالي مقابل عدم الإبلاغ عن مخالفته، ولكنه رفض وقدم بلاغ للجهات المختصة.
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