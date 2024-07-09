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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالفيديو: الشرطة السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن المرأة الكويتية التي عثر عليها متوفية في منطقة صحراوية
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عـن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنـه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، وجار استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
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