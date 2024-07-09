شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية": 3 آلاف مزارع استفادوا من الدعم لتجاوز تحدياتهم المالية والتسويقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، أن الدعم المقدّم للمستفيدين في قطاع المحاصيل البعلية، أسهم بشكل كبير في تجاوزهم للتحديات المالية والتسويقية، بالإضافة إلى مشاكل توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.

وأوضح البرنامج، أن عدد المستفيدين من الدعم في القطاع، بلغ «3,284» مستفيد، فيما وصل إجمالي الدعم إلى «36» مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجًا قدره «43» ألف طن في السنة في عام 2023م، بارتفاع نسبته «22%» منذ إطلاق البرنامج في 2020م، مبينًا أن يستهدف الوصول بالإنتاج إلى «208» آلاف طن في السنة، بحلول 2026م. دور الدعم في تجاوز التحديات وبيّن برنامج ”ريف السعودية“، أن الدعم المقدم للمستفيدين في القطاع، نجح في معالجة التحديات والمشاكل المالية، ومشاكل التسويق، بالإضافة إلى تحديات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.

وأشار البرنامج إلى اكتمال عدد من المشاريع التي ساهمت في تطور القطاع على طول سلسلة القيمة، أهمها مبادرة الميكنة الزراعية والتي تشمل سبعة مشاريع تتنوع ما بين توريد وتشغيل وبحث وتطوير وتدريب، بالإضافة إلى مشروع وحدة أبحاث المحاصيل البعلية والتي تركز على تجربة الأصناف المحسنة والممارسات الزراعية الجيدة، وكذلك مشروع المزارع النموذجية والذي يهدف لتطبيق حزمة من الممارسات والتقنيات لدى قادة المزارعين في المناطق المستهدفة ومن ثم نشرها بين بقية المزارعين.

يُشار إلى أن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية، وزيادة وتنوع الإنتاج المحلي في المناطق الريفية التي يستهدفها البرنامج.