شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تتيح القبول في 10 تخصصات بالبكالوريوس والدبلوم.. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام