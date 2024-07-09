شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تتيح القبول في 10 تخصصات بالبكالوريوس والدبلوم.. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة بيشة إتاحة القبول بعدد من التخصصات النوعية الجديدة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ من خلال البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجات المستقبل، تحقيقًا لإستراتيجيتها 2030 المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
وأوضحت الجامعة أن البرامج المستحدثة تتضمن 10 تخصصات نوعية في عدد من الكليات الجامعة، مبينةً أنه تم استحداث تخصص الإعلام في كلية الآداب والفنون، كما تم استحداث تخصصين في كلية العلوم هما: الرياضيات المالية والعلوم الإكتوارية، والفيزياء الطبية، وفي كلية التربية والتنمية البشرية تم استحداث تخصصيّ: الشريعة، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، وذلك لدرجة البكالوريوس.
وأبانت أن برامج الدبلوم المتوسط المستحدثة والتي تقدمها الكلية التطبيقية تتضمن (حضانات الأطفال، وخدمات النقل الجوي، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية، والصحة والسلامة المهنية)، مبينة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على شروط وأدلة القبول والتسجيل بالجامعة عبر هذا الرابط.
وأوضحت الجامعة أن البرامج المستحدثة تتضمن 10 تخصصات نوعية في عدد من الكليات الجامعة، مبينةً أنه تم استحداث تخصص الإعلام في كلية الآداب والفنون، كما تم استحداث تخصصين في كلية العلوم هما: الرياضيات المالية والعلوم الإكتوارية، والفيزياء الطبية، وفي كلية التربية والتنمية البشرية تم استحداث تخصصيّ: الشريعة، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، وذلك لدرجة البكالوريوس.
وأبانت أن برامج الدبلوم المتوسط المستحدثة والتي تقدمها الكلية التطبيقية تتضمن (حضانات الأطفال، وخدمات النقل الجوي، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية، والصحة والسلامة المهنية)، مبينة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على شروط وأدلة القبول والتسجيل بالجامعة عبر هذا الرابط.