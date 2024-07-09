شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي الكاتب السعودي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض.

واشتهر الكاتب الراحل طوال مسيرته بمحاربة الظلام والظلاميين على مدار ما يقرب من 20 عاماً، وكان لمقالاته في الصحافة السعودية، وتغريداته عبر منصات التواصل الإجتماعي دور مؤثر في المملكة.

وجاء محمد بن عبداللطيف آل الشيخ من عالم الأعمال والتجارة إلى عالم الصحافة والكتابة، وكان ناشراً من رواد النشر في الأدب، بخاصة الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة “قطوف” التي كان يرأس تحريرها الشاعر فهد عافت، ومجلة “حياة الناس”.