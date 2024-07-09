شكرا لمتابعة خبر عن المرور يعلن عن موعد نهاية مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المتراكمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن نهاية مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة في 18/ 10/ 2024 م .
وشدد المرور عبر حسابه الرسمي على ضرورة سداد غرامة المخالفات المتراكمة قبل تاريخ 10/9؛ وذلك للاستفادة من تخفيف المخالفات المرورية المتراكمة .
وقال أنه من المشترط للاستفادة من التخفيف عدم ارتكاب أي من المخالفات التالية:
– التفحيط
– قيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلو مترًا في الساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كيلو مترًا في الساعة .
– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 مترًا بالساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كم/ ساعة .