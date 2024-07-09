شكرا لمتابعة خبر عن المرور يعلن عن موعد نهاية مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المتراكمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن نهاية مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة في 18/ 10/ 2024 م .

وشدد المرور عبر حسابه الرسمي على ضرورة سداد غرامة المخالفات المتراكمة قبل تاريخ 10/9؛ وذلك للاستفادة من تخفيف المخالفات المرورية المتراكمة .

وقال أنه من المشترط للاستفادة من التخفيف عدم ارتكاب أي من المخالفات التالية:

– التفحيط

– قيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلو مترًا في الساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كيلو مترًا في الساعة .

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 مترًا بالساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كم/ ساعة .