شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواصفات وسعر «سوزوكي بالينو» موديل 2024 في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، مواصفات وسعر سيارة «سوزوكي بالينو» فئة ستاندر موديل 2024.
قوة المحرك
وقال إن السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي وبقوة 103 حصان، وبناقل حركه أتوماتيكي 4 سرعات دفع أمامي.
السعر
وتابع الخالدي في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة X، أن معدل استهلاك الوقود بالسيارة 19.0، ويبلغ سعرها 53.200 ريال تقريبًا شامل الضريبة.
مواصفات السيارة
تأتي السيارة بمقدمة بأنوار هيلوجين وإشارات بالمرايا، وجنوط مقاس 15، و4 حساسات خلفية، وجناح خلفي.
وأشار الخالدي إلى أن السيارة بها مثبت سرعة وتحكم بالنظام الصوتي، وشاشة وكاميرا خلفية، ومقاعد قماش، وفتحات تكييف خلفية، ومثبت مقاعد أطفال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.