شكرا لقرائتكم خبر عن كاونتر للاستقبال وحظر وضع السلع بالأرض.. أبرز اشتراطات معارض وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات معارض وسائل النقل، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

واشترطت اللائحة توفير "كاونتر"ذ للاستقبال للمعرض على أن يكون السطح مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله أو الاخشاب المطلية بالايبوكسي وما​​في حكمها.

وحظرت وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المعرض أو الصالة، وفي حال عرض المنتجات فيجب أن تكون مؤمنة في أرفف مخصصة وغير معرضة للسقوط.

ومنعت ممارسة النشاط خارج حدود المعرض أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد كما يمنع عرض وسائل النقل خارج نطاق "المعرض والصالة" أو استخراج تصريح لإشغال الأرصفة.



وسائل الدفع الإلكتروني



واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.

وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمد​ة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.

وألزمت الوزارة المرخص له بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بالاشتراطات التشغيلية من الجهة المشرفة.

وحظرت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المعرض المنشأة.



منع الملصقات



وأوجبت أن تكون واجهة المعرض أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR» وتعليمات الجهات الحكومية.

وتسمع لائحة الاشتراطات بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المعرض أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.

وأوجبت تطبيق كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام كذلك بحدود الضوضاء المسموح بها.

وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.

وتلزم الوزارة العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل والحرص على النظافة الشخصية، التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.