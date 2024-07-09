شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 كيلو من اللحوم الفاسدة خلال نقلها لأحد المطاعم بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط 300 كيلو من اللحوم الفاسدة في إحدى سيارات النقل بحي الرويس، إثر انبعاث روائح كريهة منها، وتم على الفور إيقاف السيارة وتفتيشها، حيث اتضح بأنها محملة باللحوم ومتجهة لأحد المطاعم بالحي.

ضبط اللحوم الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية "هبة البلوي" أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط سيارة نقل لحومًا تالفة أثناء نقلها للمطاعم بشارع حائل، حيث جرى ضبط السيارة وهي عبارة عن "نقل بضائع" محمله بكمية من اللحوم الفاسدة، معبأة في حاويات صغيرة وبطريقة عشوائية لا تخضع لأي اشتراطات صحية وعلى الفور جرى إتلاف كل المضبوطات.



وفي ذات السياق باشرت البلدية أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 3.3 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.



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