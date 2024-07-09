إخماد جزئي لحريق عقبة الباحة

وطالت النيران مساحة شاسعة من النباتات والأشجار الموجودة بالمكان الذي شهد اندلاع الحريق الجمعة الماضي بسبب سرعة انتشار الرياح سريعًا.
كان أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود وجه بدعم فرق الدفاع المدني من خلال مشاركة جميع الجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية لتكثيف الجهود الرامية إلى سرعة إخماد الحريق، كما وجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة بمتابعة جميع الإجراءات النظامية لمعرفة مسببات الحريق.
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