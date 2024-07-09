إخماد جزئي لحريق عقبة الباحة

تمكنت فرق الدفاع المدني وبعض فرق الإنقاذ من إخماد جزء كبير من الحريق الذي نشب في منطقة جبال عقبة في الباحة، وهي مناطق جبلية وعرة يصعب الوصول لها وتطل على طريق الملك فهد. واستخدمت طائرات الدرون في الرصد ومتابعة المواقع المجاورة للحريق، بينما سمح للشاحنات بالمرور من طريق العقبة بعد توقيفها لسلامتها وبخاصة شاحنات الأعلاف. وما زالت الجهات الأمنية موجودة في الموقع بمشاركة جهات خدمية مساندة.

وطالت النيران مساحة شاسعة من النباتات والأشجار الموجودة بالمكان الذي شهد اندلاع الحريق الجمعة الماضي بسبب سرعة انتشار الرياح سريعًا.

كان أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود وجه بدعم فرق الدفاع المدني من خلال مشاركة جميع الجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية لتكثيف الجهود الرامية إلى سرعة إخماد الحريق، كما وجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة بمتابعة جميع الإجراءات النظامية لمعرفة مسببات الحريق.