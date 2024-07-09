المواطنون والمقيمون يتساوون في مخالفات نظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري 18 مخالفا لنظام البيئة، 9 مقيمين و9 مواطنين، ارتكبوا 6 مخالفات تركزت في استغلالهم الرواسب، وإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي، وتلويث البيئة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها، وتخزين حطب محلي بغرض الاتجار، فضلا عن مخالفات الصيد دون ترخيص، والرعي في مواقع محظور الرعي فيها. وتراوحت قيمة المخالفات بين 3000 و20 ألف ريال للمخالفة الواحدة. مخالفات بيوليو 01 6 مخالفين استغلال الرواسب ونقل وتجريف التربة 02 متهم إشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي 03 متهم تلويث البيئة برمي مخلفات صناعية 04 4 مخالفين استغلالهم الرواسب بمنطقة الجوف متهم تخزين حطب محلي 07 متهم إشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي متهمان الصيد دون ترخيص 08 متهم إشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي متهم الرعي في مواقع محظور الرعي فيها



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