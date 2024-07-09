شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.. الضوابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، شوابط استصدار ترخيص لغرض استيراد محتوى مرئي أو مسموع وبيعه وتوزيعه، من خلال وسائل محمولة أو مادية، فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية .

وتهدف الهيئة توزيع محتوى إعلامي آمن وملائم، إذ تُلزم كافة المؤسسات الإعلامية بالحصول على رخصة استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع .

ويمكن التقديم على ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي عبر منصة إعلام عبر هذا الرابط : http://elaam.gamr.gov.sa



ضوابط وشروط الترخيص



وحددت الهيئة عدد من الضوابط والشروط للترخيص وهي: