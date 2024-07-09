شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.. الضوابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، شوابط استصدار ترخيص لغرض استيراد محتوى مرئي أو مسموع وبيعه وتوزيعه، من خلال وسائل محمولة أو مادية، فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
وتهدف الهيئة توزيع محتوى إعلامي آمن وملائم، إذ تُلزم كافة المؤسسات الإعلامية بالحصول على رخصة استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
ويمكن التقديم على ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي عبر منصة إعلام عبر هذا الرابط : http://elaam.gamr.gov.sa
وتهدف الهيئة توزيع محتوى إعلامي آمن وملائم، إذ تُلزم كافة المؤسسات الإعلامية بالحصول على رخصة استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
ويمكن التقديم على ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي عبر منصة إعلام عبر هذا الرابط : http://elaam.gamr.gov.sa
ضوابط وشروط الترخيص
وحددت الهيئة عدد من الضوابط والشروط للترخيص وهي:
- التعهد بالتوقف عن توزيع المحتوى الإعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة.
- عقد إثبات موافقة الشركة المنتجة. أو وكيلها المصرح له في المنطقة. التوزيع واستيراد المنتج داخل السعودية.
- التعهد بطباعة التصنيف العمري المعتمد على جميع الوسائط المنقولة الموردة أو المنتجة.
- التعهد بعدم توزيع هذه الوسائط إلا على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة أو موزعين عبر منصات مرخصة
- إذا رغب المرخص بممارسة نشاط البيع بالتجزئة: فعليه التقدم بطلب مستقل للحصول على ترخيص البيع بالتجزئة.