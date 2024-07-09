شرطة الشرقية تكشف ملابسات العثور على امرأة متوفاة في منطقة صحراوية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عـن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنـه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، ويجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.



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