شكرا لمتابعة خبر عن صحة تبوك تمنع ممارس صحي متهاون من مزاولة المهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الجهات الصحية في منطقة تبوك، عقوبة بحق ممارس صحي لم يلتزم بمناوبته المحددة في أحد المستشفيات دون عذر مقبول

وقررت الجهات الصحية شطب اسمه من سجل المرخص لهم ومنعه من التقدّم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء عامين مع فرض غرامة 20,000 ريال، تودع في الخزينة العامة للدولة، استناداً إلى المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.

وتصدّرت العقوبة منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من النقاشات في الأوساط الصحية والمجتمعية بعد شطب اسم الممارس من سجل المرخص لهم، وقال المؤيدون إن القرار رسالة واضحة لا تقبل التأويل بأن لا تسامح مع التهاون في أداء الواجبات المهنية