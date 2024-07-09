شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن درجة الحرارة في الرياض تصل إلى رقم قياسي.. شاهد شيف تركي يقلي البيض على إحدى الصبات الإسمنتية في الشارع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحد الادنى الجديد للرواتب في المدارس الأهلية ورواتب المعلمين والمعلمات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية 1446

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيف التركي شيردانجي محمد، يطهي البيض على حرارة الشمس في شارع عام على ما يبدو في مدينة الرياض.

وأظهر الفيديو،الشيف التركي يقوم بقلي البيض على إحدى الصبات الإسمنتية في الشارع ثم تناوله.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: “كيف يأكلونه مانضج وفيه زفره عسانا نتحمل ريحته بعد الطبخ!!”. وكتب مغرد: “المطاعم الهاي هاي تبيعه كذا ما نضج وعلى 30 و 40 ريال”.

وأضاف مغرد: “في إعلامية كويتية قلت البيض في أحد شوارع العاصمة، الأمر عادي يعني”.