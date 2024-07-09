شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن درجة الحرارة في الرياض تصل إلى رقم قياسي.. شاهد شيف تركي يقلي البيض على إحدى الصبات الإسمنتية في الشارع والان مع التفاصيل الكاملة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيف التركي شيردانجي محمد، يطهي البيض على حرارة الشمس في شارع عام على ما يبدو في مدينة الرياض.
وأظهر الفيديو،الشيف التركي يقوم بقلي البيض على إحدى الصبات الإسمنتية في الشارع ثم تناوله.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: “كيف يأكلونه مانضج وفيه زفره عسانا نتحمل ريحته بعد الطبخ!!”. وكتب مغرد: “المطاعم الهاي هاي تبيعه كذا ما نضج وعلى 30 و 40 ريال”.
وأضاف مغرد: “في إعلامية كويتية قلت البيض في أحد شوارع العاصمة، الأمر عادي يعني”.
كانت هذه تفاصيل خبر درجة الحرارة في الرياض تصل إلى رقم قياسي.. شاهد شيف تركي يقلي البيض على إحدى الصبات الإسمنتية في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.