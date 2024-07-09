شكرا لمتابعة خبر عن تغريم 6 منشآت صيدلية 45 ألف ريال لعدم التزامها بتوفير الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات قدرها 45 ألف ريال بحق 6 منشآت صيدلية لارتكابها مخالفات.

وأوضحت الهيئة أن 3 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، ومنشأتين لم تلتزما بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

وأضافت أنها رصدت منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، مشيرة إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المالية المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو (45,000) ألف ريال.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

