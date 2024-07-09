رفع كفاءة الجوالة بالتدريب لحماية البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية انتهاء المرحلة الثانية من برنامج «تطوير الجوالة»، الذي شمل تدريب 56 فردا من فريق الجوالة بمقرها في خبة العمود بالدهناء، بهدف رفع كفاءتهم لتعزيز دورهم في حماية البيئة وتنميتها، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وبما يحقق أهدافها المتوافقة مع رؤية المملكة، والمستهدفات الاستراتيجية الشاملة لـ2030 للمحميات الملكية.

وتأتي المرحلة الثانية امتدادا للمرحلة الأولى من برنامج «تطوير الجوالة»، التي عقدت في 29 مايو الماضي من العام الحالي. فيما يؤدي «الجوالة» دورا محوريا رئيسا في حماية البيئة، ورفع الوعي لدى زوار المحمية، لذا عملت الهيئة على اختيارهم من أفراد المجتمعات المحلية، لتمكينهم وإشراكهم في حماية البيئة وتنميتها، والحفاظ على أمن وسلامة زوار ومرتادي المحمية، وتوعيتهم تجاه السلوكيات المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية، ورصد وحصر المخالفات بأنواعها، وتقييم مستوى النظافة داخل المحمية، إلى جانب الحفاظ على أمن وسلامة مرافق الهيئة داخل المحمية.

وقدم المتخصصون والخبراء المحليون والدوليون في المرحلة الثانية عددا من الدورات في «برنامج تطوير جوالة محمية الملك عبدالعزيز الملكية»، بإجمالي 16 ساعة تدريبية، تضمنت: تحديد أنواع النباتات والكائنات الفطرية، والتنمية المجتمعية، والتعامل الأمثل مع المخالفين، وإدارة الدوريات الفعالة، وتحديد مواقع الصيد (المواقع الحيوية).

الدورات التدريبية