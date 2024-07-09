شكرا لقرائتكم خبر معالجة التشوهات البصرية في الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الربع الثاني للعام الحالي عددا من عناصر التشوه البصري، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتنفيذ مستهدفات القطاع البلدي.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال شملت خلال الفترة في إزالة 64 لوحة دعائية مخالفة، بالإضافة إلى إزالة 95 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء، ومعالجة وضع 33 من الباعة الجائلين وإزالة 20 من المظلات والهناجر ومواقف السيارات المخالفة.

يأتي ذلك في إطار تحسين البنية التحتية، بإصلاح 2779 م2 من حفر الشوارع، و2209 أمتار طولية من الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إصلاح 1256 من أعمدة الإنارة.

وفي مجال النظافة، تم إزالة 541889 م3 من مخلفات البناء والهدم ومعالجة وضع 359 حاوية نظافة.

كما شملت الجهود البيئية تقليم 815 شجرة، وإصلاح 1510000 م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإصلاح 51 من ألعاب الأطفال.