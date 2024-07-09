مبادرة اجتماعية في 4 مناطق لدعم استدامة البيئة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة «المشي في أحضان الطبيعة»، في 5 مواقع موزعة على 4 مناطق، لـ5 أيام، ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والمحافظة على البيئة واستدامتها، بدءا من متنزه وادي لجب الوطني بمنطقة جازان، ومتنزه الأمير سلطان الوطني بمنطقة عسير، ومتنزه القمم في منطقة الباحة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة «المشي في أحضان الطبيعة»، في 5 مواقع موزعة على 4 مناطق، لـ5 أيام، ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والمحافظة على البيئة واستدامتها، بدءا من متنزه وادي لجب الوطني بمنطقة جازان، ومتنزه الأمير سلطان الوطني بمنطقة عسير، ومتنزه القمم في منطقة الباحة. وختمت رحالها في متنزه سيسد الوطني بمحافظة الطائف، حيث ضمت برامج تطوعية وتوعوية بيئية متعددة. ويشارك في هذه الفعاليات أبناء وبنات الوطن، وكثير من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وتم تسجيل المشاركين خلال منصة التطوع التي تقع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية، وتجاوز عدد المتطوعين 400 متطوع من الجنسين في جميع المناطق، إذ بدأت المسيرة بحضور جمّ من المتطوعين ومحبي رياضة المشي، منطلقين من بين الأشجار وارفة الظلال كالسدر والسمر والطلح وغيرها، متوشحين بحقائب تضم شيئا من المياه والطعام واللوازم الطبية الضرورية، مرتدين الأحذية الخاصة بالمشي واللباس المناسب.

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