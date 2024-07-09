زيادة المسطحات الخضراء إلى 8 ملايين م2 بالطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت مساحة المسطحات الخضراء بمحافظة الطائف إلى 8 ملايين م2 خلال العام الحالي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التشجير خلال زراعة الآلاف من الأشجار، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات وطلاب المدارس، والجمعيات غير الربحية في المبادرات الخضراء، لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتوزيع شتلات الأشجار على الأهالي بالمجان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت مساحة المسطحات الخضراء بمحافظة الطائف إلى 8 ملايين م2 خلال العام الحالي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التشجير خلال زراعة الآلاف من الأشجار، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات وطلاب المدارس، والجمعيات غير الربحية في المبادرات الخضراء، لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتوزيع شتلات الأشجار على الأهالي بالمجان. وأوضحت أمانة الطائف، أن المدينة تشهد مرحلة جديدة من التخضير، للتماشي مع الرؤية التطويرية الشاملة، ودعم أهداف «مبادرة السعودية الخضراء»، وترسيخ التوجه لمواجهة التحديات البيئية، وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، وزيادة مساحة الغطاء النباتي.

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