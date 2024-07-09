شكرا لقرائتكم خبر القبض على حارقي المخلفات الصناعية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومواطنا، مخالفين لنظام البيئة، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما مخالفا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتخزينه وبيعه فحما محليا في منطقة عسير، بحوزته 3 م3 من الفحم المحلي.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16,000 لكل م2، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.