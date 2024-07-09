46 جهة تراقب جودة المياه السطحية والجوفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رصد ومراقبة جودة المياه السطحية والجوفية، نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الورشة العملية الأولى ضمن مشروع «رصد ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية في المملكة»، بحضور متخصصين من 45 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وكثير من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة في شؤون البيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، أن الورشة جاءت كأولى الخطوات العملية للمبادرة الوطنية التي أطلقها المركز الشهر الماضي، بهدف مراقبة ورصد جودة المياه، خلال العمل مع الشركاء أصحاب العلاقة كفريق وطني مشترك لتحقيق هذا المستهدف، وذلك وفقا للاستراتيجيات الوطنية للبيئة وللمياه.

وأشارت المدير التنفيذي لعمليات الرصد المكلف بالمركز نادية العامودي، إلى أن المبادرة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ضخمة، للخروج بمؤشرات متخصصة في مراقبة المياه الجوفية والسطحية، تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مناسبة لحماية أحد أهم مكونات الأوساط البيئية وهي المياه، التي تستخدم بشكل مباشر من كل القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكدت أن المبادرة تعمل على ضرورة تطوير إطار مرجعي موحد، لمراقبة البيئات المائية في جميع أنحاء المملكة، وهذا ما يستدعي العمل مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات التي تعنى بجودة المياه في المملكة.

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