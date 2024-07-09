مراقبة التشوه البصري تتصدر الزيارات الميدانية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت مراقبة التشوه البصري الزيارات الميدانية في مكة المكرمة خلال الشهر الماضي.

ورفعت أمانة العاصمة المقدسة من وتيرة أعمالها وخدماتها البلدية المختلفة والمقدمة في مختلف المجالات خلال الشهر الماضي، عبر خطتها الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وربطها بالعديد من المستهدفات الطموحة المنبثقة عن برامج رؤية المملكة، التي تسهم في جعل العاصمة المقدسة مزدهرة ومستدامة، وذلك بهدف دعم برامج تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وإيجاد بيئة حضارية مثالية للسكان.

وأوضحت الأمانة، أن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها عبر إداراتها وبلدياتها الفرعية خلال يونيو2024 بلغ 34,232 زيارة، منها 11,793 زيارة رقابة صحية، و12,142 رقابة على التشوه البصري، و6672 رقابة على المباني، و633 رقابة على الأسواق، إضافة إلى 2992 رقابة على الحفريات، في حين بلغ عدد طلبات الرخص التجارية التي استقبلتها الأمانة خلال نفس الفترة 1753 طلب رخصة، منها 752 رخصة جديدة و855 رخصة تجديد.

وتسعى الأمانة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال جهودها الرقابية، وتوفير خدمات عالية الجودة للسكان والزوار، وتطوير الخدمات البلدية.

الزيارات الميدانية في يونيو: