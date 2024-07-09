تأمين تعاوني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتقليل من خسائر الآفات، أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) المهندس عبدالرحمن الفضلي، مبادرة التأمين التعاوني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، والتي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني، ويعمل على تنفيذها المركز والجهات ذات العلاقة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز «وقاء» المهندس أيمن الغامدي أن المبادرة تعد نموذجا تكافليا تعاونيا يأخذ في الحسبان الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمستفيدين في قطاع الزراعة من المزارعين ومربي الماشية؛ لتقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وتشمل أهم الأمراض والآفات في قطاعي الصحة النباتية والحيوانية.

وأرجع المهندس الغامدي أهمية المبادرة إلى إسهامها في تحسين جوانب عدة في الثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، لافتا إلى دورها في حماية المنتجين الزراعيين من الخسائر المالية، وحماية الدعم الحكومي للمزارعين ومربي الماشية عن طريق تفعيل نظام التأمين التعاوني، وتقليل نسبة الفقد والهدر من الأغذية التي تسببها الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، إضافة إلى دورها في تحفيز الاستثمار في المجال الزراعي، عبر تقليل المخاطر وضمان استدامة الموارد الحيوية.

أهداف المبادرة: