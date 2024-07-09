الشورى يطالب بإنشاء صندوق لتنمية قطاع الإعلام وتمويل مشاريعه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، وزارة الإعلام بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، بدراسة إنشاء صندوق لتنمية قطاع الإعلام وتمويل مشاريعه.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1444 / 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب في قراره الوزارة بتسريع حوكمة الأدوار والمسؤوليات التنفيذية المرتبطة بالوزارة والهيئات الإعلامية، وتفعيل وحدات البيانات الإحصائية.

ودعا المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على بناء مؤشرات أداء تقيس قدرة منظومة الإعلام السعودي على تعزيز صورة المملكة أمام العالم.

كما طالب المجلس وزارة الصحة بتطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي، واستحداث برنامج الكتروني موحد يربط بين الجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1444 / 1445هـ.

وطالب المجلس في قراره الوزارة برفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر عن الأورام؛ بتوفير الأجهزة ومستلزمات الفحص اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط جميع الجهات المعنية بذلك.

وأكد المجلس أن على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية.

كما دعا في القرار نفسه إلى أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على توفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكمة البيانات، وتوظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.

مطالبات خلال الجلسة: