شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة "سيتي ووك".. السفير الصيني يشيد بالترفيه والسياحة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مناطق الترفيه

الموروث الحضاري

الدمام - شريف احمد - زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، والوفد المرافق، مساء أمس، فعاليات منطقة "سيتي ووك"؛ إحدى أبرز وجهات موسم جدة 2024 المقام تحت شعار "من جديد".واطلع خلال زيارته على الفعاليات المقامة بمنطقة سيتي ووك, التي توفر تجربةً استثنائيةً للترفيه والتفاعل تناسب جميع أفراد العائلة، وتضم أكثر من 80 مطعماً ومقهى، و60 متجراً للتسوق، و30 لعبة حركية، وعروض مسرحية عربية، و6 تجارب تفاعلية، وما يزيد على 30 لعبة مهارات متنوعة.وتجول السفير تشانغ هوا، على مناطق الترفيه الفرعية بالـ"سيتي ووك" والتي تشمل منطقة (Wonder Wall) التي تقدم أصنافاً متنوعة من الطعام المُبتكر، ومنطقة ليالي القاهرة (Cairo Nights) التي تصور أجواءً الحياة المصرية الأصيلة، ومدينة متروبوليتان (Metropolitan Town) المدينة المستوحاة من العوالم الكرتونية.كما زار السفير الصيني منطقة (China town) أحد مناطق الترفيه والفعاليات في الـ"سيتي ووك" حيث تجسد هوية الصين وعاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي التقليدي عبر مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية التفاعلية، إضافة إلى عروض ومنتجات الصناعات والحرف اليدوية التقليدية والمأكولات الشعبية.وفي ختام الزيارة نوه سفير الصين لدى المملكة، بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية والترفيهية المقامة ضمن فعاليات موسم جدة 2024، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية لقطاع الترفيه والسياحة في المملكة بشكل عام ومدينة جدة خاصة, والتي تمثل إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في المنطقة.وأعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة في منطقة (China town) في "سيتي ووك" بتعريف المجتمع السعودي وزوار جدة من السياح العرب والأجانب بالموروث الحضاري والثقافي لجمهورية الصين الشعبية, وأن تتيح لهم التفاعل مع جوانب مختلفة من التراث الغني والعريق.