مشروعات تطويرية بالمشاعر المقدسة

نظّمت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، ورشة عمل المشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، بمشاركة عدد من المختصين، وعدد من الجهات الحكومية.

وناقشت ورشة العمل الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي، والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة والشركاء والمختصين، وآليات العمل لتعزيز الجوانب الإيجابية وتلافي ما قد يظهر من ملاحظات خلال أداء الفرق الميدانية لأعمالها على أرض الواقع.

كما استعرضت المشروعات التي استفاد منها الحجاج خلال موسم الحج للعام 1445هـ التي فاقت الـ20 مشروعًا نفذتها «كدانة»، وكان أبرزها المشروعات التطويرية ومشرعات الإسكان، ومشرعات المرافق الصحية، ومشرعات البنية التحتية.

واطلع المشاركون على ما تم تحديده من مشروعات سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 1446هـ، التي ترتكز على التميز التشغيلي وإثراء تجربة الحاج، ورفع مستوى جاهزية الأصول، وتطوير المشروعات الإسكانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجتها بكفاءة، وتحسين مساحات النزول وتسهيل حركة المشاة.

وفي الختام قُدمت مرئيات الجهات المشاركة التي تستهدف تطوير المشاعر المقدسة في مختلف المجالات، ورفع مستوى الخدمات وتجويدها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال إقامتهم بالمشاعر المقدسة.