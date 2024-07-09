وناقشت ورشة العمل الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي، والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة والشركاء والمختصين، وآليات العمل لتعزيز الجوانب الإيجابية وتلافي ما قد يظهر من ملاحظات خلال أداء الفرق الميدانية لأعمالها على أرض الواقع.
كما استعرضت المشروعات التي استفاد منها الحجاج خلال موسم الحج للعام 1445هـ التي فاقت الـ20 مشروعًا نفذتها «كدانة»، وكان أبرزها المشروعات التطويرية ومشرعات الإسكان، ومشرعات المرافق الصحية، ومشرعات البنية التحتية.
واطلع المشاركون على ما تم تحديده من مشروعات سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 1446هـ، التي ترتكز على التميز التشغيلي وإثراء تجربة الحاج، ورفع مستوى جاهزية الأصول، وتطوير المشروعات الإسكانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجتها بكفاءة، وتحسين مساحات النزول وتسهيل حركة المشاة.
وفي الختام قُدمت مرئيات الجهات المشاركة التي تستهدف تطوير المشاعر المقدسة في مختلف المجالات، ورفع مستوى الخدمات وتجويدها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال إقامتهم بالمشاعر المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروعات تطويرية بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.