برنامج تدريبي من سدايا لبناء القدرات الوطنية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلةً في أكاديميتها، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة، الذي يستهدف تدريب 80 متدربا ومتدربة من المختصين بالتقنية.

ويهدف البرنامج التدريبي الاحترافي إلى تأهيل القدرات الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية المتقدمة في النماذج اللغوية الكبيرة وبنائها واستخدامها في حل المشكلات المعقدة، ويشترط للانضمام له أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن المختصين في المجالات التقنية، وأن يكون ملما بلغة برمجة البايثون، ولديه معرفة بالإحصاء والرياضيات، فضلا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

يبدأ التسجيل في البرنامج التدريبي الاحترافي من 9 - 14 يوليو 2024م، في حين سيبدأ البرنامج التدريبي حضوريا في مقر أكاديمية بطويق يوم الأحد 28 يوليو 2024م، ويستمر ستة أسابيع، بعدما يخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من ملائمتهم البرنامج.